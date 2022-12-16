AP'deki yolsuzluk şüphesi nedeniyle Yunan milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı - Son Dakika
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AP'deki yolsuzluk şüphesi nedeniyle Yunan milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı

16.12.2022 12:16
AP'deki yolsuzluk şüphesi nedeniyle Yunan milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı

Avrupa Birliği (AB) Başsavcılığının, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk şüphesiyle dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği iki Yunan milletvekilinden biri olan Maria Spiraki'nin Yeni Demokrasi parti üyeliğinin askıya alındığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Başsavcılığının, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk şüphesiyle dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği iki Yunan milletvekilinden biri olan Maria Spiraki'nin Yeni Demokrasi parti üyeliğinin askıya alındığı bildirildi.

Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasi'den yapılan açıklamada, Parti Başkanı olan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı ile AP Milletvekili Maria Spiraki'nin parti üyeliğinin soruşturma tamamlanana kadar askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma devam ettiği sürece, Spiraki'nin bir sonraki genel seçimlerde Selanik'ten milletvekili adayı da olamayacağı vurgulandı.

AB Başsavcılığından yapılan açıklamada, Belçika'da bir süredir devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının odağındaki isimlerden Yunan milletvekili Eva Kaili ve Avrupa Halk Partisinden (EPP) Maria Spiraki'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisinden (OLAF) gelen bir soruşturma raporunda, AB bütçesinin kötüye kullanımını içeren bir yolsuzluk şüphesi bulunduğu bildirilmişti.

Yolsuzluk konusunun parlamentoda çalışan asistanlara ödenen ücretlerle ilgili parlamento ödenekleriyle bağlantılı olduğu kaydedilmişti.???????

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Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

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