Son Dakika Haberleri: AP'den 16,3 milyar euroluk göçmen fonuna onay

AP'den 16,3 milyar euroluk göçmen fonuna onay

26 dakika önce

Avrupa Parlamentosu göçmen ve iltica fonlarına 16,3 milyar euro kaynak aktarılmasına onay verdi.

AP'den 16,3 milyar euroluk göçmen fonuna onay, System.String[]
Avrupa Parlamentosu göçmen ve iltica fonlarına 16,3 milyar euro kaynak aktarılmasına onay verdi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:25 

Avrupa, Ekonomi
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