AP'den 16,3 milyar euroluk göçmen fonuna onay
26 dakika önce
Avrupa Parlamentosu göçmen ve iltica fonlarına 16,3 milyar euro kaynak aktarılmasına onay verdi.
Avrupa
Parlamentosu göçmen ve iltica fonlarına 16,3 milyar euro kaynak aktarılmasına onay verdi
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:25
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