Son Dakika Haberleri: AP'den AB'ye "kara liste" tepkisi

AP'den AB'ye "kara liste" tepkisi

1 saat önce

AP, AB ülkelerinin aralarında Suudi Arabistan'ın da yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetmesine tepki gösteren kararı kabul etti.

AP'den AB'ye
AP, AB ülkelerinin aralarında Suudi Arabistan'ın da yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetmesine tepki gösteren kararı kabul etti
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25 

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Ekonomi
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