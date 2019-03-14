AP'den AB'ye "kara liste" tepkisi
1 saat önce
AP, AB ülkelerinin aralarında Suudi Arabistan'ın da yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetmesine tepki gösteren kararı kabul etti.
AP, AB
ülkelerinin aralarında Suudi Arabistan
'ın da yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetmesine tepki gösteren kararı kabul etti
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25
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