Son Dakika Haberleri: AP'den araçlarda 'emisyon düşürmeye' onay

AP'den araçlarda 'emisyon düşürmeye' onay

21 dakika önce

Avrupa Parlamentosu, otomobil ve kamyonlarda emisyon salınımlarının düşürülmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı.

AP'den araçlarda 'emisyon düşürmeye' onay, System.String[]
Avrupa Parlamentosu, otomobil ve kamyonlarda emisyon salınımlarının düşürülmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:52 

Avrupa, Ekonomi
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