AP'den araçlarda 'emisyon düşürmeye' onay
21 dakika önce
Avrupa Parlamentosu, otomobil ve kamyonlarda emisyon salınımlarının düşürülmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı.
Avrupa
Parlamentosu, otomobil ve kamyonlarda emisyon salınımlarının düşürülmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:52
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