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AP'den arıları koruma adımı

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, arıların korunması için pestisit kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.

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Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, arıların korunması için pestisit kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.

AP Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi, arı sayısındaki düşüşü engellemek amacıyla hazırlanan tasarıyı onayladı.

Tasarıda, arıların korunması için yapılan araştırmalara daha fazla mali kaynak aktarılması talep edilirken, arıların korunması için tarım ilacı pestisit kullanımının azaltılması çağrısı yapıldı.

Söz konusu tasarının ocak ayındaki AP Genel Kurul oturumunda oylanması bekleniyor.

Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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