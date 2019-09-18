AP'den Brexit kararı
1 saat önce
Avrupa Parlamentosunda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) mevcut Brexit anlaşması çerçevesinde düzenli şekilde ayrılmasını destekleyen karar kabul edildi.
Avrupa Parlamentosunda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) mevcut Brexit anlaşması çerçevesinde düzenli şekilde ayrılmasını destekleyen karar kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:05
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