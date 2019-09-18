Son Dakika Haberleri: AP'den Brexit kararı
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AP'den Brexit kararı

1 saat önce

Avrupa Parlamentosunda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) mevcut Brexit anlaşması çerçevesinde düzenli şekilde ayrılmasını destekleyen karar kabul edildi.

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Avrupa Parlamentosunda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) mevcut Brexit anlaşması çerçevesinde düzenli şekilde ayrılmasını destekleyen karar kabul edildi.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:05 
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