Son Dakika Haberleri: AP'den Brexit Sonrası Vizesiz Seyahate Onay

AP'den Brexit Sonrası Vizesiz Seyahate Onay

30 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından vatandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti sağlanmasına yönelik düzenlemeyi onayladı.

AP'den Brexit Sonrası Vizesiz Seyahate Onay, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından vatandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti sağlanmasına yönelik düzenlemeyi onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Genel Kurulu, Brexit sonrası İngiltere ve AB vatandaşlarının vizesiz seyahat düzenlemesini ele aldı.

Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasında vatandaşlara karşılıklı olmak şartıyla vize uygulanmamasına yönelik düzenleme Genel kurul'da 81'e karşı 502 oyla kabul edildi.

Düzenlemeye göre, Brexit'in ardından AB ve İngiltere arasındaki seyahatlerde vatandaşlar karşılıklı 180 gün içinde, 90 günlük vizesiz giriş imkanı bulacak.

Düzenlemenin AB Konseyi'nde resmen onaylanması ve 12 Nisan tarihinden önce AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:00 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
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