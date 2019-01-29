AP'den Brexit sonrası vizesiz seyahate 'yeşil ışık'
43 dakika önce
Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, Brexit sonrasında AB ve İngiliz vatandaşlarına karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanması teklifine onay verdi.
Avrupa
Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, Brexit sonrasında AB
ve İngiliz vatandaşlarına karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanması teklifine onay verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:05
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