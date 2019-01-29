Son Dakika Haberleri: AP'den Brexit sonrası vizesiz seyahate 'yeşil ışık'

AP'den Brexit sonrası vizesiz seyahate 'yeşil ışık'

43 dakika önce

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, Brexit sonrasında AB ve İngiliz vatandaşlarına karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanması teklifine onay verdi.

AP'den Brexit sonrası vizesiz seyahate 'yeşil ışık', System.String[]
Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, Brexit sonrasında AB ve İngiliz vatandaşlarına karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanması teklifine onay verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:05 

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
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