AP'den Brexit'te "tedbir maddesi" açıklaması

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Brexit anlaşmasındaki İrlanda- Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili tedbir maddesinin olmadığı olası bir öneriyi reddedeceklerini bildirdi.

Sassoli, Brüksel'de AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gelecek hafta AP'de oylanacak Brexit'e ilişkin karar tasarısına değinen Sassoli, "Tasarı, İngiltere'nin Birlik'ten anlaşmasız ayrılması halinde tüm sorumluluğun İngiltere'ye ait olacağını, İngiltere'nin mali yükümlülüklerine bağlı olması gerektiğini ve ayrılık sonrası vatandaşların haklarının korumasını öngörüyor." diye konuştu.

Sassoli, 31 Ekim'de gerçekleşecek Brexit tarihinin ertelenmesi önerisine açık olduklarını ancak bunun anlaşmasız Brexit'in önlenmesi, İngiltere'de genel seçimlere gidilmesi gibi bir gerekçeye dayanması gerektiğini ifade etti.

Londra yönetiminin Brexit anlaşmasında yer alan İrlanda-Kuzey İrlanda sınırı hakkındaki tedbir maddesinin kaldırılması önerisine atıfta bulunan Sassoli, Johnson hükümetinin buna henüz uygulanabilir alternatif bir öneri sunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Sassoli, "AP, içinde tedbir maddesi bulunmayan herhangi bir Brexit anlaşmasını reddedecek." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu 14 Ekim'e kadar tatil etme kararını da eleştiren Sassoli, "Meclislerin sürekli olarak açık olmasından yanayım. Özellikle de İngiltere gibi büyük bir ülkenin kaderinin belirleneceği bir zamanda." diye konuştu.

Sassoli, konuya ilişkin, "Eğer bir ülkenin kaderini parlamentoda tartışamayacaksanız, nerede tartışacaksınız?" sorusunu yöneltti.

İngiltere Başbakan Johnson, parlamentoyu 9 Eylül'den 14 Ekim'e kadar tatil etme kararı almıştı.

Muhalifler, Johnson'ın Brexit sürecinde parlamenterlerin müdahalesinin önüne geçmek için bu kararı aldığını öne sürerken Boris Johnson ise hükümet programının hazırlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu iddia etmişti.

Brexit süreci

Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

Johnson, anlaşmasız da olsa Brexit'in gerçekleşmesini sağlamak ve parlamenterlerin olası bir müdahalesinin önüne geçmek için parlamentonun tatil edilmesini istemişti.

Ancak muhalefet ve Muhafazakar Partiden istifa eden parlamenterler, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir tasarıyı kabul etmiş ve Johnson'ın erken seçim önerisini reddetmişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.