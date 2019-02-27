Son Dakika Haberleri: AP'den Mali Suç Polisi Kurulması Çağrısı

AP'den Mali Suç Polisi Kurulması Çağrısı

8 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP) Özel Komitesi, Avrupa Birliği'nde (AB) mali suçları araştırmakla görevli bir polis gücü kurulması çağrısında bulundu.

AP'den Mali Suç Polisi Kurulması Çağrısı, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP) Özel Komitesi, Avrupa Birliği'nde (AB) mali suçları araştırmakla görevli bir polis gücü kurulması çağrısında bulundu.

AP'nin çeşitli vergi skandalları sonrasında mali suçları incelemek üzere kurduğu Özel Komite, Brüksel'de bir araya geldi.

Komite üyeleri, mali suçlarla mücadeleye yönelik tedbirler içeren raporu 4'e karşı 34 oyla onayladı.

Raporda, mali suçları araştırmak ve incelmek için özel bir Avrupa polis gücü kurulması ve kara para aklamayla mücadeleye yönelik ayrı bir denetim kurumu oluşturulması çağrısında bulunuldu.

AB Konseyi'nde üye ülkelerin vergi kaçakçılığı ve mali suçlarla ilgili düzenlemelere yeterince öncelik vermediklerine dikkat çekilen raporda, Belçika, Hollanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg ve Malta'nın "vergi cenneti" özelliklerini sergiledikleri belirtildi.

Raporda, AB üyesi ülkelerin yatırım karşılığında vatandaşlık veya oturma izni verdikleri "Altın vize" programlarının çeşitli sorunlara neden olduğu ve sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

Söz konusu raporun mart ayındaki AP genel kurul oturumunda oylanması bekleniyor.

Tavsiye niteliği taşıyan raporun bağlayıcılığı bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:39 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Avrupa, Polis, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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