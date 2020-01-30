AP'den mobil cihazlara tek tip şarj çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), akıllı telefon gibi mobil cihazlara ortak bir şarj girişi belirlenmesi çağrısında bulundu.

Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulu, elektronik cihazlara tek tip şarj girişi belirlenmesine yönelik karar tasarısını oylamaya sundu.

Oylamada 582 kabul, 40 ret oyu kullanılırken, 37 parlamenter çekimser kaldı.

Tek tip şarj girişleri için standartların acilen belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilen kararda, AB Komisyonu'nun temmuz ayına kadar ilgili düzenlemeleri hazırlaması talep edildi.

Kararda, tüm mobil cihazlara ortak şarj girişinin zorunlu hale getirilmesi gerektiği, bunun elektronik atıkları da azaltacağı ifade edildi.

Farklı cihazlardaki kablosuz şarj özelliklerinin de uyumlu hale getirilmesi talep edilen kararda, tüketicilerin her yeni cihaz için yeni bir şarj aleti almak zorunda bırakılmaması gerektiği kaydedildi.