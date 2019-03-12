AP'den Rusya'ya yaptırım kararı
1 saat önce
AP, AB'nin uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya yönelik kararını kabul etti.
AP, AB
'nin uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesi halinde Rusya
'ya yeni yaptırımlar uygulamaya yönelik kararını kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:15
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