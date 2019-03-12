Son Dakika Haberleri: AP'den Rusya'ya yaptırım kararı

AP'den Rusya'ya yaptırım kararı

1 saat önce

AP, AB'nin uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya yönelik kararını kabul etti.

AP'den Rusya'ya yaptırım kararı, System.String[]
AP, AB'nin uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya yönelik kararını kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:15 

Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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