AP'den 'Spitzenkandidat' sürecine destek
2 saat önce
Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani ve siyasi grup liderleri, 2014'te olduğu gibi AB Komisyonu Başkanının "Spitzenkandidat" süreciyle liste başı adaylarından seçilmesi gerektiğini kaydetti.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:33
Parlamentosu Başkanı Tajani ve siyasi grup liderleri, 2014'te olduğu gibi AB
Komisyonu Başkanının "Spitzenkandidat" süreciyle liste başı adaylarından seçilmesi gerektiğini kaydetti.
KOBİ'lere 500 Bin Liraya Kadar Destek Kredisi Verilecek
Altın 250 Liranın Üzerinde İşlem Görüyor
Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler
Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi