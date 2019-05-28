Son Dakika Haberleri: AP'den 'Spitzenkandidat' sürecine destek
Son Dakika Ekonomi Haber

AP'den 'Spitzenkandidat' sürecine destek

2 saat önce

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani ve siyasi grup liderleri, 2014'te olduğu gibi AB Komisyonu Başkanının "Spitzenkandidat" süreciyle liste başı adaylarından seçilmesi gerektiğini kaydetti.

AP'den 'Spitzenkandidat' sürecine destek, System.String[]
Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani ve siyasi grup liderleri, 2014'te olduğu gibi AB Komisyonu Başkanının "Spitzenkandidat" süreciyle liste başı adaylarından seçilmesi gerektiğini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:33 
Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KOBİ'lere 500 Bin Liraya Kadar Destek Kredisi Verilecek Altın 250 Liranın Üzerinde İşlem Görüyor Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:22:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AP'den 'Spitzenkandidat' sürecine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]