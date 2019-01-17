Son Dakika Haberleri: AP'den Sudan'da 'Şiddete Son Verin' Çağrısı

AP'den Sudan'da 'Şiddete Son Verin' Çağrısı

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Sudan'da bir aydır gösteri düzenleyen protestoculara yönelik ölümcül şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

AP'den Sudan'da 'Şiddete Son Verin' Çağrısı, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP), Sudan'da bir aydır gösteri düzenleyen protestoculara yönelik ölümcül şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu yayınladığı yazılı açıklamada, Sudan'daki hükümet karşıtı protestolarda Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) tarafından göstericilere uygulanan orantısız güç kullanımını kınadı. AP, ayrıca Sudan'daki yetkililerin, aktivistleri, insan hakları savunucularını, avukatları, öğretmenleri, öğrencileri ve doktorları hedef alan baskılarını da kınayarak tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Sudan'da 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından gösteriler patlak vermişti. Sudanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada bir aydır süren gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Hükümet, Avrupa, Sudan, Politika
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