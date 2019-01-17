AP'den Sudan'da 'Şiddete Son Verin' Çağrısı
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu (AP), Sudan'da bir aydır gösteri düzenleyen protestoculara yönelik ölümcül şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.
Avrupa
Parlamentosu (AP), Sudan
'da bir aydır gösteri düzenleyen protestoculara yönelik ölümcül şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu yayınladığı yazılı açıklamada, Sudan'daki hükümet karşıtı protestolarda Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) tarafından göstericilere uygulanan orantısız güç kullanımını kınadı. AP, ayrıca Sudan'daki yetkililerin, aktivistleri, insan hakları savunucularını, avukatları, öğretmenleri, öğrencileri ve doktorları hedef alan baskılarını da kınayarak tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Sudan'da 19 Aralık
'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından gösteriler patlak vermişti. Sudanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada bir aydır süren gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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