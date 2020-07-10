AP'den Suriyeli sığınmacılar için 585 milyon Euro yardım - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu, (AP) Suriye'ye komşu ülkelerde bulunan Suriyeli sığınmacılara destek olmak amacı ile 585 milyon Euro değerindeki yardıma onay verdi. Yardımın 485 milyon Eurosu Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için kullanılacak.



Avrupa Parlamentosu, Suriye'ye komşu ülkelerde bulunan Suriyeli sığınmacılara destek olmak amacı ile 585 milyon Euro değerinde yardıma onay verdi. Yardım sığınmacıların en çok bulunduğu Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a verilirken, Türkiye'ye 485 milyon Euro ayrıldı. AP üyesi Monika Hohlmeier tarafından bütçe değişikliği taslağının onaylanmasını öneren rapor bugün 557 oyla kabul edildi. AP'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki iki ana AB insani destek eylemi olan Acil Sosyal Güvenlik Ağı ve Şartlı Eğitim Nakit Transferi'ne fon sağlamaya devam etmek için 485 milyon Euro tahsis edilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca, "Ürdün ve Lübnan'daki ev sahibi topluluklar ile Suriyeli mülteciler ve Suriye'den gelen Filistinli mülteciler toplam 100 milyon Euro ile desteklenecek. Bu para, eğitime, geçim kaynaklarını desteklemeye, sağlık, hijyen, su ve atık hizmetleri ile sosyal koruma projelerine fon sağlamak amacı ile kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL