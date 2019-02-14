Son Dakika Haberleri: AP'den Suudi Arabistan'a İnsan Hakları Çağrısı

AP'den Suudi Arabistan'a İnsan Hakları Çağrısı

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarına ilişkin durumu eleştirerek, Riyad yönetimine acilen idam cezasını "erteleme" çağrısında bulundu.

AP'den Suudi Arabistan'a İnsan Hakları Çağrısı, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarına ilişkin durumu eleştirerek, Riyad yönetimine acilen idam cezasını "erteleme" çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarının iyileştirilmesine ilişkin bir karar oyladı.

AP üyeleri tarafından 10 "hayır" oyuna karşı 517 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, Suudi Arabistan'a kadın haklarını iyileştirmesi çağrısı yapıldı.

Kararda, AP üyelerinin, Suudi Arabistan'daki kadın haklarına ilişkin durumu kınadığı, ülkedeki siyasi ve sosyal sistemin ayrımcı olduğu ve kadınlara "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi yapıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'daki erkek vasilik sisteminin acilen sonlandırılması çağrısı yapılan kararda, özellikle yakın zamanda boşanma davası açılan kadınlara kısa mesajla bilgi verilmesini öngören yasa eleştirildi.

Kararda, aynı zamanda Suudi Arabistan'a acilen idam cezasını erteleme çağrısı yapılırken, 2014-2017 yılları arasında her yıl ortalama 126 kişinin idam edildiğine dikkat çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:39 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Dünya
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