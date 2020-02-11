AP'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel AP'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile ceza - Son Dakika

AP'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile ceza

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a 7 günlük ödenekten mahrumiyet ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

AP'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile ceza, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a 7 günlük ödenekten mahrumiyet ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

AP Başkanı David Sassoli, Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda yaptığı açıklamada, Lagos'a, "aşağılayıcı dil kullanmaktan" ve "ulusal bayrağı sembolize eden kağıdı yırtmaktan" dolayı disiplin cezası verildiğini açıkladı.

Sassoli, Ioannis Lagos'a "7 günlük ödenekten mahrumiyet" ve "4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama" cezası verildiğini belirtti.

Yunan milletvekili Lagos, 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtmıştı.

AP, olayın ardından Yunan milletvekili Lagos hakkında yaptırım süreci başlatmıştı.

Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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