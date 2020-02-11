AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ödenek kesintisi ve faaliyetlere katılmama cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ödenek kesintisi ve faaliyetlere katılmama cezası - Son Dakika Dünya

AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ödenek kesintisi ve faaliyetlere katılmama cezası

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu Ocak ayında Brüksel'de "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtan Yunan Parlamenter Ioannis Lagos'a ceza kesti.

AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ödenek kesintisi ve faaliyetlere katılmama cezası, System.String[]

Avrupa Parlamentosu Ocak ayında Brüksel'de "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtan Yunan Parlamenter Ioannis Lagos'a ceza kesti. Aşırı sağcı Yunan Parlamenter Lagos'a 7 günlük ödenek sağlanmaması ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verildi.


Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Fransa'nın Strasbourg şehrinde yaptığı açıklamada, Lagos'a, "aşağılayıcı dil kullanmak" ve "ulusal bayrağı sembolize eden kağıdı yırtmaktan" dolayı disiplin cezası verildiğini söyledi.

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Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:15 
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