AP'den Türkiye-AB ilişkilerini

Avrupa Parlamentosu (AP), milletvekillerine Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliği alanlarına işaret ederek, ilişkilere "tekrar göz atma" çağrısında bulundu.

Resmi internet sitesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik metnini güncelleyen AP, açıklamayı "Türkiye-AB: Kördüğümü Çözmek" başlığıyla tekrar yayımladı.

Türkiye-AB ilişkilerinin insan hakları ve Suriye'deki gelişmeler ışığında gerildiğine dikkat çekilen açıklamada, taraflar arasında "sorunlu" hususların yanı sıra birçok iş birliği alanlarının da bulunduğunun altı çizildi.

Türkiye-AB arasındaki iş birliği alanları sıralandı

Gerek NATO üyeliği gerek ticari ilişkiler bağlamında Türkiye ve AB'nin "on yıllardır verimli ilişkiler yürüttüğüne" vurgu yapılan açıklamada, "Gelişmeler AP milletvekillerinin Türkiye-AB ilişkilerini tekrar gözden geçirmesi için birçok neden sunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye savaşının 2011'de başlamasının ardından Türkiye'ye 3,6 milyondan fazla sığınmacının geldiği anımsatılarak, "Türkiye tüm dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda." ifadesi kullanıldı.

Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart göç mutabakatı sonrasında Avrupa'ya yasa dışı göçmenlerin girişinde çok önemli azalma olduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin sözünü tuttuğunu hissetmediği için Yunanistan sınırını açmakla tehdit etti." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin AB üyeliği

Açıklamada, Türkiye'nin aday ülke statüsünün 1999'da onaylandığı, müzakerelerin 2005'te başladığı ancak önemli ilerleme kaydedilmediği ifade edildi.

Halihazırda 35 fasıldan 16'sının açıldığı ve sadece birinin kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeni fasıl açılmadığına işaret edildi.

Açıklamada, AP üyelerinin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye tarafından yürütülen operasyonlar sonrasında "yaptırım talebinde" bulunduğu anımsatıldı.

Bazı AP üyelerinin Türkiye ile "ortaklık anlaşmasının" AB üyeliğine alternatif sunacağını savunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye ile AB arasında halihazırda böyle bir anlaşma bulunduğu teyit edildi.

Ekonomik ilişkiler

Açıklamada, 2016 sonunda AB Komisyonunun Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemek istediği ancak Konseyden henüz yetki gelmediği kaydedildi.

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için yürütülen müzakerelerden sonra AP tarafından onaylanması gerektiği aktarılan açıklamada, "AB, yüzde 50'lik bir oranla Türkiye'nin en büyük ihraç pazarı. Aynı zamanda Türkiye AB'nin hem ihracat hem de ithalatlar için 5'inci büyük ortağı." mesajı verildi.

AP üyeleri son yıllarda bağlayıcılığı olmayan kararlarla Türkiye ile ilişkilerin "askıya alınmasını" talep etmişti.