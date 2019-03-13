Son Dakika Haberleri: AP'den Türkiye Raporuna Onay

AP'den Türkiye Raporuna Onay

41 dakika önce

Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporunu kabul etti.

AP'den Türkiye Raporuna Onay, System.String[]
Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporunu kabul etti.

Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporunu kabul etti. Raporda, müzakerelerin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

Avrupa, Türkiye, Güncel
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