AP'den Türkiye Raporuna Onay
41 dakika önce
Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporunu kabul etti.
Avrupa
Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye
raporunu kabul etti.
Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporunu kabul etti. Raporda, müzakerelerin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:51 Kaynak: İHA
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