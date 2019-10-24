Son Dakika Haberleri: AP'den Türkiye'ye kınama ve çağrı: Türk askeri bir an önce çekilsin
Son Dakika Dünya AP'den Türkiye'ye kınama ve çağrı: Türk askeri bir an önce çekilsin

AP'den Türkiye'ye kınama ve çağrı: Türk askeri bir an önce çekilsin

32 dakika önce

AP'den Türkiye'ye kınama ve çağrı: Türk askeri bir an önce çekilsin

AP'den Türkiye'ye kınama ve çağrı: Türk askeri bir an önce çekilsin, System.String[]

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı sert şekilde kınayarak Türk askerlerinin bölgeden bir an önce çekilmesi çağrısında bulundu.


Türkiye'nin harekatının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu ifade edilen tasarıda aynı zamanda bölgenin istikrar ve güvenliğinin de tehdit edildiği belirtiliyor.

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Türkiye, Suriye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:28 
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