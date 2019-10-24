AP'den Türkiye'ye kınama ve çağrı: Türk askeri bir an önce çekilsin
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AP'den Türkiye'ye kınama ve çağrı: Türk askeri bir an önce çekilsin
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı sert şekilde kınayarak Türk askerlerinin bölgeden bir an önce çekilmesi çağrısında bulundu.
Türkiye'nin harekatının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu ifade edilen tasarıda aynı zamanda bölgenin istikrar ve güvenliğinin de tehdit edildiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:28
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