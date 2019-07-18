AP'den Venezuela'ya 'yeni yaptırım' çağrısı
2 saat önce
Avrupa Parlamentosu, insan hakları ihlali ve baskıdan sorumlu tuttuğu Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğine karar verdi.
Avrupa
Parlamentosu, insan hakları ihlali ve baskıdan sorumlu tuttuğu Venezuela
Devlet Başkanı Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:32
Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor Honda yeni hibrit aracını Türkiye'de satışa sunuyor! Fiyatı 450 bin TL Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi!