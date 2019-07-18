Son Dakika Haberleri: AP'den Venezuela'ya 'yeni yaptırım' çağrısı
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AP'den Venezuela'ya 'yeni yaptırım' çağrısı

2 saat önce

Avrupa Parlamentosu, insan hakları ihlali ve baskıdan sorumlu tuttuğu Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğine karar verdi.

AP'den Venezuela'ya 'yeni yaptırım' çağrısı, System.String[]
Avrupa Parlamentosu, insan hakları ihlali ve baskıdan sorumlu tuttuğu Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğine karar verdi.
Venezuela, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:32 
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