AP'den Vietnam'la ticaret anlaşmasına onay - Son Dakika
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AP'den Vietnam'la ticaret anlaşmasına onay

12 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve Vietnam arasında imzalanan ticaret anlaşmasını onayladı.

AP'den Vietnam'la ticaret anlaşmasına onay, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve Vietnam arasında imzalanan ticaret anlaşmasını onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Vietnam ile AB arasında haziran ayında imzalanan ticaret anlaşmasına onay verdi.

Ticaret anlaşması, genel kurulda 192'ye karşı 401 oyla kabul edilirken anlaşma, AB Konseyi onayının ardından yürürlüğe girecek.

AB ile Vietnam arasında ticaret ve yatırım anlaşmaları müzakereleri 2012 yılında başlamış, 2015'te ise tamamlanmıştı.

Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergilerinin yüzde 99'u ürün kategorilerine göre 10 yıla kadar kaldırılacak. Ticaret anlaşması, Vietnam'da insan hakları ihlallerinin yaşanması durumunda da askıya alınabilecek.

AB ve yaklaşık 95 milyon nüfuslu Vietnam arasında yıllık 50 milyar avroluk mal ve 4 milyar avroluk hizmet ticareti söz konusu.

Vietnam, AB ülkelerine iletişim cihazları, giyim ve gıda ürünleri satarken, AB'den makine, taşıt, kimya ve tarım ürünleri alıyor.

Avrupa Birliği, Vietnam, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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