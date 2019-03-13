AP'den vize sisteminin güncellenmesine onay
35 dakika önce
Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'nin vatandaşı olmayan ve Schengen bölgesine giriş için vizeye ihtiyaç duyan kişilere ilişkin kayıtların tutulduğu Vize Bilgi Sistemi'nin güncellenmesine onay verdi.
Avrupa
Parlamentosu üyeleri, AB
'nin vatandaşı olmayan ve Schengen bölgesine giriş için vizeye ihtiyaç duyan kişilere ilişkin kayıtların tutulduğu Vize
Bilgi Sistemi'nin güncellenmesine onay verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:30
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