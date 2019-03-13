Son Dakika Haberleri: AP'den vize sisteminin güncellenmesine onay

AP'den vize sisteminin güncellenmesine onay

35 dakika önce

Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'nin vatandaşı olmayan ve Schengen bölgesine giriş için vizeye ihtiyaç duyan kişilere ilişkin kayıtların tutulduğu Vize Bilgi Sistemi'nin güncellenmesine onay verdi.

AP'den vize sisteminin güncellenmesine onay, System.String[]
Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'nin vatandaşı olmayan ve Schengen bölgesine giriş için vizeye ihtiyaç duyan kişilere ilişkin kayıtların tutulduğu Vize Bilgi Sistemi'nin güncellenmesine onay verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:30 

Avrupa Birliği, Avrupa, Vize, Ekonomi
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