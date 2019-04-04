AP'den vizesiz seyahate onay
39 dakika önce
Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası taraflar arasında vize serbestisi uygulanmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti.
Avrupa
Parlamentosu, Brexit sonrası taraflar arasında vize serbestisi uygulanmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:54
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