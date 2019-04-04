Son Dakika Haberleri: AP'den vizesiz seyahate onay

AP'den vizesiz seyahate onay

39 dakika önce

Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası taraflar arasında vize serbestisi uygulanmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti.

AP'den vizesiz seyahate onay, System.String[]
Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası taraflar arasında vize serbestisi uygulanmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:54 

Avrupa, Ekonomi
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