Son Dakika Haberleri: AP'den YPG/PKK yanlısı karar
Son Dakika Güncel AP'den YPG/PKK yanlısı karar

AP'den YPG/PKK yanlısı karar

47 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı.

AP'den YPG/PKK yanlısı karar, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı.

Strazburg'ta toplanan AP, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

Tasarıda, harekatın bölgenin istikrarına ve güvenliğine zarar verdiği ve uluslararası hukuka aykırı olduğu savunularak, Suriye'nin kuzeyinde BM gözetiminde bir güvenli bölge oluşturulması istendi.

Ayrıca tasarıda, harekatın DEAŞ'ın yeniden canlanması riski taşıdığı iddia edildi. AP üyeleri, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım kararları alınmasını da istedi.

Tasarıda dile getirilen unsurlar, terör örgütü YPG/ PKK'nın gündeme getirdiği taleplerle örtüşüyor.

PKK'lılar AP'de ağırlanıyor

AP, Türkiye karşıtı kararlarıyla biliniyor. Her yıl "Ortadoğu, Kürtler ve Türkiye" başlığı altında, kırmızı bültenle aranan PKK üyelerinin davet edildiği sempozyumlara ev sahipliği yapan AP'de, aralıklarla terör örgütü yanlısı etkinlikler düzenleniyor.

AP'nin Fransa'nın Strazburg kentindeki binasının önünde ise PKK yandaşları örgüt elebaşının serbest bırakılması için aralıksız eylem düzenliyor.

Barış Pınarı Harekatı başladıktan hemen sonra kapılarını YPG/PKK üyelerine açan AP'nin Brüksel'deki binasında 2016'da da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı YPG üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların bulunduğu bir sergiye yer verilmişti.

Eski Türkiye Raportörü Kati Piri de "PKK, Avrupa için tehdit oluşturmuyor." diyerek, AP'nin neden terör örgütünü destekleyen kararlar aldığını ortaya koymuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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