AP Genel Kurulu, Kovid-19 nedeniyle Fransa yerine Belçika'da toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel AP Genel Kurulu, Kovid-19 nedeniyle Fransa yerine Belçika'da toplanacak - Son Dakika

AP Genel Kurulu, Kovid-19 nedeniyle Fransa yerine Belçika'da toplanacak

6 saat önce

Fransa'nın Strazburg kentinde gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

AP Genel Kurulu, Kovid-19 nedeniyle Fransa yerine Belçika'da toplanacak, System.String[]

Fransa'nın Strazburg kentinde gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

AP Başkanı David Sassoli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin raporuna dayanarak, 9-12 Mart'ta Strazburg'da toplanacak AP Genel Kurulunun Kovid-19 nedeniyle istisnai olarak Brüksel'de yapılacağını belirtti.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken toplam vaka sayısı 377'ye ulaştı.

AP Genel Kurulu, ayda bir kez Strazburg'da toplanıyor.

Öte yandan AP, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve AB Konseyinde de koronavirüs vakaları tespit edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:12 Kaynak: AA
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