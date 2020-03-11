AP Genel Kurulu'nda AB'nin göçmen krizine vereceği cevap görüşüldü

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Yunanistan sınırında patlak veren göç krizine nasıl tepki vereceği görüşüldü.



İçişlerinden sorumlu Avrupa Komiseri Ylva Johansson, Türkiye ve Yunanistan'a yönelik attıkları adımlar konusunda Avrupa Parlamenterlerini bilgilendirdi. Johansson, "Avrupa Komisyonu dış sınırlarını korumak zorunda. Yunanistan'ı destekleyeceğiz. Atina'ya ilk aşamada hemen olmak üzere 350 milyon euro göndereceğiz." ifadelerini kullandı.