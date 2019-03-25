AP İçin Yarış Başladı

SPD, tüm Avrupa'da asgari ücretin, ortalama ücretin yüzde 60'ı olarak belirlenmesini istiyor. Almanya'da asgari saat ücretinin ise 12 Euro olmasını talep ediyor. AP seçim kampanyasında aşırı sağa karşı daha sert bir söylem kullanılacağını seçim programına alan SPD, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılığını önlemek için bankalara bildirim zorunluluğu getirilmesini, şüpheli hesapların dondurulmasını hedefliyor. 26 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde SPD'nin liste başı adayı Katarina Barley de CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer'i eleştirdi. Barley, "Kramp Karrenbauer'in Avrupası bankaların Avrupası. Bu, bizim tasavvur ettiğimiz Avrupa değil" dedi. SPD Lideri Andrea Nahles de Suudi Arabistan'a silah amborgosu uygulanmasını istedi.'BİR TARAF YASAK DİYOR...'SPD'nin seçim programına karşı CDU/CSU da 22 sayfalık bir seçim programı hazırladı. "Güvenlik, barış ve refah için bizim Avrupamızı güçlendir" başlıklı seçim programı, SPD'nin sosyal politikasına karşı bir seçim kampanyasını hedefliyor. AB'nin sağ ve sol popülistler ile milliyetçilerin tehdidi altında olduğu belirtilen programda, "Bir taraf yasaklar ve paylaşım Avrupası istiyor. Diğer taraf Avrupa fikrini yıkmayı hedefliyor" denildi.BİRLEŞİK AVRUPA'YA İHTİYAÇ VARCSU Lideri Markus Söder, SPD, Yeşiller ve aşırı sağ AfD'ye karşı aralarına çok net sınırlar çekeceklerini vurguladı. Yeşiller'in korumasız bir Avrupa istediğini belirten Söder, Hıristiyan Birlik partilerinin popülistlere karşı da Avrupa'yı savunması gerektiğini söyledi. CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer ise AB'nin yabancı güçlerin oyuncağı olmaması için güçlü, birleşik bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu belirtti. ABD ve Çin'in dünya çapında oyun kuralları belirlemesine karşı Avrupa'nın tüm dünyada ağırlıklı bir rol oynaması gerektiğini ifade eden Karrenbauer, SPD'nin Suudi Arabistan'a silah ambargosu talebini ise "Tek taraflı" diye eleştirdi.SON 24 SAATTE YAŞANANLAR