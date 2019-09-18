Ap, ingiltere'nin talep etmesi halinde brexit'in ertelenmesini oyladı

AP, İngiltere'nin talep etmesi halinde Brexit'in ertelenmesini oyladı

Fransa, (DHA) ' Fransa'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul Toplantısı'nda 'İngiltere'nin talep etmesi halinde Brexit'in ertelenmesinin kabul edilmesi' oylandı. 544 kişi kabul, 126 kişi red, 38 kişi de geçersiz oy kullandı.

Fransa'nın Strazburg şehrinde bugün düzenlenen AP Genel Kurul Toplantısı'nda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreciyle ilgili (Brexit) 'İngiltere'nin talep etmesi halinde Brexit'in ertelenmesinin kabul edilmesi' oylandı. 544 kişi kabul edilmesini, 126 kişi kabul edilmemesini 38 kişi de geçersiz oy kullandı.

Yapılan oylama sırasında konuşan Avrupa Doğu Parlamentosu'nun Liberal Demokratlar Üyesi Milletvekili Barbara Gibson, 'Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum anlaşmalı ya da anlaşmasız, Brexit'i desteklemiyorum. Tüm kalbimle inanıyorum ki herhangi bir şekilde Brexit hem İngiltere için hem de AB için kötü sonuçları olacak. Brexit'in olmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiltere'nin Brexit Parti Üyesi AP Milletvekili Michael Heaver ise konuşmasında, 'Brexit'e pişmanlık duyulacak bir karar mı diyorsunuz Para kaynağı İngiltere'nin ayrılması belki sizin için öyledir. Ancak, İngiliz halkı sizinle aynı fikirde değil. Çevrenize bir bakın, buradaki en büyük partiyi Brexit yanlıları oluşturuyor. Buradayız ve ayrılmayı isteyen çoğunluğun temsil edildiğinden emin oluyoruz' ifadelerine yer verdi.