AP Milletvekili İsmail Ertuğ, Bavyera Spd Yönetimine Yeniden Seçildi

–Aralarında Türk delegelerin de bulunduğu 300 delege, Bad Windsheim şehrinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) kurultayında buluştu.





Parti yönetimine General



İSMAİL ERTUĞ DA YÖNETİMDE



Üçüncü sırada Avrupa Parlamentosu



'HALKIMIZLA YAKINDAN İLGİLENECEĞİZ"



–Aralarında Türk delegelerin de bulunduğu 300 delege, Bad Windsheim şehrinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) kurultayında buluştu. İki gün süren kurultayda SPD başkanı Natascha Kohnen, son seçimde aldığı %9.7 orana rağmen delegelerden %79.3 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi.Parti yönetimine General Sekreter Uli Grötsch ve Avrupa Parlamentosu Orta Frankonya adayı Matthias Dornhuber de seçildi. Parti yönetimine üye olarak Nürnberg Belediye Başkanı Uli Maly en yüksek delege oyuyla seçildi.İSMAİL ERTUĞ DA YÖNETİMDEÜçüncü sırada Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ seçildi. Nürnberg SPD Parti Başkanı Thorsten Brehm de parti yönetimine aday oldu ve iyi bir oranla seçildi. Toplam 24 kişi parti yönetimde yer aldı.'HALKIMIZLA YAKINDAN İLGİLENECEĞİZ" Bavyera SPD Parti Başkanı Natascha Kohnen, konuşmasında, "Bundan sonra halkımızı yakından ilgilendiren konularda daha keskin ve belirleyici politika izleyeceğiz. Emeklilik, işsizlik parası (Harz IV), veraset vergisi, Diesel skandalı gibi konularda düşüncelerimizi seçmenimize daha belirgin anlatmamız gerekmekte, bunu bundan sonraki dönemde yapacağız" dedi.Bad Windsheim'da yapılan kurultaya, Nürnberg'ten, SPD Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen , Nürnberg SPD'li Belediye Meclis üyesi Aynur Kır, Nürnberg SPD Nordostbahnhof Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükçü olmak üzere 11 delege katıldı. - N

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