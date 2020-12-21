AP milletvekillerinden İsrail'e "Gazze'deki ablukayı kaldır" çağrısı - Son Dakika

AP milletvekillerinden İsrail'e "Gazze'deki ablukayı kaldır" çağrısı

21.12.2020 15:11
AP milletvekillerinden İsrail'e

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 24 milletvekili, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sona erdirilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren bölgeye tıbbi malzeme sevkiyatına izin verilmesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 24 milletvekili, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sona erdirilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren bölgeye tıbbi malzeme sevkiyatına izin verilmesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütünün (Euro-Med), Gazze halkı için başlattığı kampanyaya AP milletvekillerinden destek geldi.

Euro-Med'in açıklamasına göre, AP'nin Filistin ile İlişkiler Heyeti Başkanı İspanyol siyasetçi Panu Pineda'nın da aralarında bulunduğu 24 AP milletvekili Gazzelileri destekleyen bir dilekçeye imza attı.

Dilekçede, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki ablukasının sona erdirilmesi ve Kovid-19 nedeniyle zorlu süreçten geçen bölgeye maske ve diğer tıbbi malzemelerin sevkiyatına izin verilmesi istendi.

AP milletvekilleri Gazze'de salgın nedeniyle "istisnai" bir durum yaşandığının, bunun da "acil eylem" gerektirdiğinin altını çizdi.

"Gazze'de birçok kişi ölümle yüz yüze"

Euro-Med Başkanı Rami Abdu, başlattıkları imza kampanyasına ilişkin, "Bugün Gazze'deki mülteci kamplarında yangın gibi yayılan Kovid-19 vakalarının sayıları, oradaki felaket durumunu anlatıyor. İsrail hükümetini, Gazze kuşatmasını derhal sona erdirmeye, tıbbi malzemelere izin vermeye ve birçok kişinin ölümle yüz yüze olduğu Gazze Şeridi için aşı tahsis etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Abdu, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) de "sağlık sistemi çökmekte olan Filistin'e yeterli sağlık hizmetleri için erişimi sağlaması" için harekete geçmeye davet etti.

"Gazze'deki hastanelerin kapasiteleri dolmak üzere"

Euro-Med'in açıklamasında, Gazze'deki durumun artık kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "AP milletvekillerine, salgın yayılırken ablukayı sona erdirme ve Filistinlilere yardım etme tutumlarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze sahil şeridinin temel ilaçların yüzde 32'sinden, laboratuvar ilaçlarının yüzde 62'sinden mahrum olduğu, Gazze'deki hastanelerin kapasitelerinin de dolmak üzere olduğu uyarısı yapıldı.

Euro-Med, Avrupa Birliği'ni de DSÖ aracılığıyla Gazze Şeridi'ne acil tıbbi yardım göndermeye çağırdı.

Gazze'de vaka sayıları endişe verici

İsrail ablukası ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Gazze Şeridi'nde vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de, dün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 260'a, vaka sayısının 33 bin 594'e iyileşenlerin sayısının ise 23 bin 452'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Avrupa Birliği, Milletvekili, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AP milletvekillerinden İsrail'e 'Gazze'deki ablukayı kaldır' çağrısı - Son Dakika


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