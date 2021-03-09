AP'nin ayrılıkçı Katalan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararına İspanya'daki tepkiler - Son Dakika

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) genel kurulundaki oylama sonrasında, İspanyol yargısından kaçan ayrılıkçı üç Katalan milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararından memnun olduklarını açıkladı.

Laya, yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu, İspanyol adaletine destek veren ve 'Katalonya sorunu İspanya'da çözülmelidir' mesajı veren bir karar almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin siyasi bir organ olmasına rağmen hukuki konuları da içeren üç önemli mesaj verdiğini kaydeden Laya, bunları şöyle sıraladı:

"Birincisi, bir Avrupa parlamenterinin, ulusal yasalarının olası ihlalinde ulusal mahkemelerine çıkmaktan kendisini korumak için bu hakkından yararlanamayacağıdır. İkincisi, İspanyol adaletinin çalışmalarına saygı gösterilmesi ve İspanya'nın sağlam bir hukuk devleti olduğu mesajıdır. Son olarak da 'Katalonya sorunları Avrupa'da değil İspanya'da çözülmedir' mesajıdır."

AA muhabirine değerlendirme yapan İspanya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de "AP'nin kararı elbette ki İspanyol hükümetinin elini kolaylaştırıyor. AP bu kararıyla topu tekrardan İspanya'ya verdi. Şimdilik bir zaferden söz edemeyiz. Çünkü zafer, Katalonya sorunu uluslararasılaştırılmadan, diyalogla, tarafların birlikte oturduğu bir müzakere masasıyla İspanya içinde çözülürse olur." görüşünü savundu.

AP'de dün yapılan ve bu sabah açıklanan oylamalar sonrasında, İspanya'da haklarında ulusal arama ve tutuklama emri bulunan, aralarında eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu 3 Katalan AP milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kabul edildi.

AP'deki oylamada, İspanya'da sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) "Evet", aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile hükümete dışarından destek veren Katalan ve Bask ayrılıkçı partilerin milletvekilleri ise "Hayır" oyu kullandı.

Hükümet temsilcileri, ayrılıkçı Katalan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili oylamadaki görüş farklılığına rağmen bunun koalisyon içinde bir krize neden olmayacağını savunuyor.

Puigdemont ile eski Katalonya Sağlık Bakanı Toni Comin ve eski Katalonya Eğitim Bakanı Clara Ponsati AP'nin kararıyla dokunulmazlıkları kaldırılacak olmasına rağmen AP milletvekillikleri devam edecek.

Ancak İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin söz konusu üç Katalan parlamenter için yaklaşık 1,5 yıl önce kaldırdığı Avrupa'da tutuklama ve iade kararını tekrardan yürürlüğe sokması ve sonrasında Katalanların iadesiyle ilgili İspanya ve Belçika adli makamları arasındaki tartışmaların bir kez daha başlaması öngörülüyor.

Zira Belçika mahkemesi, gerek söz konusu üç Katalan milletvekili gerekse zaten dokunulmazlığı bulunmayan eski Katalonya Kültür Bakanı Lluis Puig için İspanyol mahkemesinin yaptığı iade taleplerini reddetmişti.

Öte yandan Puigdemont, Comin ve Ponsati avukatları aracılığıyla geçen hafta içinde yaptıkları açıklamada, dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik AP'nin aldığı karara AB Adalet Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini duyurmuştu.

Katalonya'daki süreç

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler 2012 yılında başlamış ve dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı Artur Mas'ın öncülüğünde 9 Kasım 2014'te yasa dışı ilk bağımsızlık yanlısı halk oylaması yapılmıştı.

Ardından, 12 Ocak 2016-28 Ekim 2017 arasında Katalonya özerk hükümet başkanı olarak görev yapan Puigdemont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu gerçekleşmişti.

Katalonya özerk yönetim parlamentosu da 27 Ekim 2017'de "açıklanması ertelenen, tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu" kabul etmiş ve aynı gün İspanya Senatosu'nda alınan ve Anayasa'nın 155. maddesinin uygulandığı kararla Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk ederken, Yüksek Mahkeme'de tutuklu yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümetinden 9 siyasetçi, devlete karşı ayaklanma, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından ekim 2019'da açıklanan kararla 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı.

Mevcut durumda söz konusu tutuklu 9 Katalan siyasetçinin yarı serbestlik hakkı bulunuyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti Katalonya sorununa çözüm için 14 Şubat'ta yapılan yerel seçimin ardından Katalonya'daki yeni hükümetin kurulmasını ve bir diyalog masasına oturulmasını planlıyor.

Katalanlar, diyalog masasından bağımsızlık için anlaşmalı referandum kararının çıkmasını şart koyarken, hükümetin büyük ortağı PSOE buna karşı çıkıyor.