AP'nin Kabul Ettiği Türkiye Raporu Hiçbir Anlam İfade Etmiyor"

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AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti

AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar

İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı İçin Bir Hazırlığınız Var mı" Sorusuna Yanıt Verdi: Siyasette Her Şey Mümkün