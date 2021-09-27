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AP'nin Sakharov Ödülü'ne Aleksey Navalnıy ve Afgan kadınlar aday gösterildi - Son Dakika

AP'nin Sakharov Ödülü'ne Aleksey Navalnıy ve Afgan kadınlar aday gösterildi

27.09.2021 21:55
AP'nin Sakharov Ödülü'ne Aleksey Navalnıy ve Afgan kadınlar aday gösterildi, System.String[]

Avrupa Parlamentosunun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne bu yıl Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile 8 Afgan kadının aralarında bulunduğu 12 kişi aday gösterildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne bu yıl Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile 8 Afgan kadının aralarında bulunduğu 12 kişi aday gösterildi.

Parlamentodaki siyasi gruplar tarafından veya en az 40 milletvekilinin imzasıyla belirlenen adaylar arasında bu yıl öne çıkan isimler Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Navalnıy'ın yanı sıra Afganistan'da eşitlik ve insan hakları için çalışan 8 kadın oldu.

Navalnıy'ı AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP) ile üçüncü büyük grubu oluşturan Renew Avrupa, Afgan kadınları ise ikinci sıradaki Sosyal Demokratlar ile Yeşiller/EFA grubu aday gösterdi.

Aday gösterilenler arasında ayrıca Bolivya'da 2019'da bir süre geçici devlet başkanlığı yapan ve şu anda tutuklu bulunan siyasetçi Jeanine Anez, Fas'ın Batı Sahra bölgesinde ev hapsinde bulunan insan hakları aktivisti Sultana Khaya ile petrol, gaz, madencilik gibi sektörlerdeki insan hakları ihlalleri ve çevre konularında çalışan İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu "Global Witness" yer aldı.

Sakharov Ödülü'ne aday gösterilenlerin sayısı ekim ayında AP'nin ilgili komiteleri tarafından üçe indirilecek. Daha sonra AP Başkanı David Sassoli ile siyasi grup başkanları ödülün kime verileceğini kararlaştıracak. 15 Aralık'ta ise ödül töreni düzenlenecek.

Geçen yıl Belaruslu muhaliflere takdim edilen Sakharov Ödülü, Sovyetler Birliği döneminin muhalifi fizikçi Andey Sakharov adına her yıl AP tarafından insan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.

İnsan Hakları, Afganistan, Afgan, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AP'nin Sakharov Ödülü'ne Aleksey Navalnıy ve Afgan kadınlar aday gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AP'nin Sakharov Ödülü'ne Aleksey Navalnıy ve Afgan kadınlar aday gösterildi - Son Dakika
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