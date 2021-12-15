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AP'nin Sakharov Ödülü'nü Rus muhalif Navalnıy adına kızı teslim aldı - Son Dakika

AP'nin Sakharov Ödülü'nü Rus muhalif Navalnıy adına kızı teslim aldı

15.12.2021 14:57
AP'nin Sakharov Ödülü'nü Rus muhalif Navalnıy adına kızı teslim aldı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'nü Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalnıy adına kızı Daria Navalnaya aldı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'nü Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalnıy adına kızı Daria Navalnaya aldı.

Sakharov Ödül töreni, Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda düzenlendi. Törende konuşma yapan AP Başkanı David Sassoli, Rusya yönetimini sivil toplumunun sesini engellemekle suçladı.

"Aleksey Navalnıy'ın gösterdiği cesaret ilham verici." diyen Sassoli, tüm engellemelere rağmen Navalnıy'ın susmadığını söyledi.

Navalnıy'ın yolsuzlukla mücadele, insan hakları ve demokrasiyi savunduğunu ifade eden Sassoli, "AP adına Navalnıy'ın derhal ve şartsız olarak salıverilmesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Aleksey Navalnıy'ın kızı Daria Navalnaya ise babasının fotoğrafıyla çıktığı kürsüden AP milletvekillerine seslenirken Navalnıy'ın tutukluluğu süresince maruz kaldığı şartları ve savunduğu konuları 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak kendisinin anlatmaya devam edeceğini söyledi.

Navalnaya, otoriter rejimlerin liderleriyle ilişkilere pragmatik yaklaşılarak diyalog kurmak için çaba gösterilmesini eleştirdi.

Ailesinin suikast girişimleriyle susturulmak istendiğini belirten Navalnaya, "Yarın bir AP milletvekilinin de bir kapı koluna dokunduktan sonra ölmeyeceğinin garantisi yok." dedi.

Navalnaya, Rusya ve Belarus'un yönetime yakın zengin iş insanlarının Avrupa'da seyahat edebildiğini, bunun engellenmesini istedi. Rusya'nın Avrupa'nın parçası olduğunu dile getiren Navalnaya, konuşmasını "Aleksey Navalnıy'a özgürlük" diyerek bitirdi.

Geçen yıl Belaruslu muhaliflere takdim edilen Sakharov Ödülü, Sovyetler Birliği döneminin muhalifi fizikçi Andrey Sakharov adına her yıl AP tarafından insan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.

Navalnıy'ın tutuklanması

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos'ta bildirmişti.

Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos'ta tasfiye edilmişti.

Avrupa Parlamentosu, İnsan Hakları, Mahkeme, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AP'nin Sakharov Ödülü'nü Rus muhalif Navalnıy adına kızı teslim aldı - Son Dakika


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