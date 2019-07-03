Son Dakika Haberleri: - AP'nin yeni başkanı Sassoli oldu
Son Dakika Güncel Haber

- AP'nin yeni başkanı Sassoli oldu

1 saat önce

- AP'nin yeni başkanı Sassoli oldu STRASBOURG - Avrupa Birliği'nin üye ülkelerde Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu yeni başkanını belirlemek üzere toplandı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 4 aday ile gerçekleştirilen oylamanın ilk turunda David Mario...

- AP'nin yeni başkanı Sassoli oldu STRASBOURG - Avrupa Birliği'nin üye ülkelerde Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu yeni başkanını belirlemek üzere toplandı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 4 aday ile gerçekleştirilen oylamanın ilk turunda David Mario Sassoli 325, Zan Zahradil 162, Ska Keller 133, Sira Rego 42 oy aldı. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamamasının ardından adaylar ikinci turda yarıştı. İkinci turda 345 oy alan Sosyal Demokratların adayı David Maria Sassoli Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi. Ska Keller 119, İspanyol Sira Rego 43 ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri adayı Çekyalı Jan Zahradil 160 oy aldı.
- AP'nin yeni başkanı Sassoli oldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:09 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı İtalyan Maria Sassoli oldu İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır TBMM'de İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı: O koltuğu HDP oylarıyla aldınız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:21:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - AP'nin yeni başkanı Sassoli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]