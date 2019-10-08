Son Dakika Haberleri: AP'nin yeni Türkiye raportörü Amor oldu
Son Dakika Güncel AP'nin yeni Türkiye raportörü Amor oldu

AP'nin yeni Türkiye raportörü Amor oldu

21 dakika önce

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu.

AP'nin yeni Türkiye raportörü Amor oldu, System.String[]

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu.

Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi, AP Komisyonunda görüşülerek onaylandı.

AP'deki Sosyal Demokratların üyesi Amor, bu görevi, Sosyalist grup üyesi Hollandalı Kati Piri'den devralacak.

1960 Caceres doğumlu Amor, AP İnsan Hakları Alt Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyesi.

Önceki raportör Piri'nin Türkiye'ye karşı "çifte standardı"

Görevi sona eren Piri'nin bu süreçte hazırladığı yıllık Türkiye raporları, Ankara tarafından taraflı ve ön yargılı olarak nitelendirilmişti.

Özellikle " PKK'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı" yönündeki açıklamasıyla tartışmaya yol açan Piri'ye Türkiye sert tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ifadelere "çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafı" şeklinde yanıt vermişti.

Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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