Son Dakika Haberleri: AP'nin yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor kimdir ?
Son Dakika Dünya AP'nin yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor kimdir ?

AP'nin yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor kimdir ?

42 dakika önce

Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Parlamenteri seçilen İspanyol kökenli Nacho Sanchez Amor, bütün iç prosedürleri atlatarak Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörü oldu. Türkiye'yi sert bir dille eleştiren Avrupa Parlamenteri Kati Piri'den bu görevi 5 yıllığına devralan Nacho Sanchez Amor kimdir ?

AP'nin yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor kimdir ?, System.String[]

Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Parlamenteri seçilen İspanyol kökenli Nacho Sanchez Amor, bütün iç prosedürleri atlatarak Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörü oldu. Türkiye'yi sert bir dille eleştiren Avrupa Parlamenteri Kati Piri'den bu görevi 5 yıllığına devralan Nacho Sanchez Amor kimdir ? Daha önce Türkiye ile ilgili hangi çalışmalarda bulundu ?


Yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyesi Amor, "Son yıllarda Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalıştım, birçok siyasi lider, gazeteci, insan hakları savunucuları ve halkla tanışma fırsatı buldum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:21 
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