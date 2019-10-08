AP'nin yeni Türkiye raportörü Sosyal Demokrat grubundan İspanyol Nacho Sanchez Amor

Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörü Sosyal Demokrat Grubu'ndan İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu. 59 yaşındaki Amor, bu görevi 5 yıl boyunca yürüten ve Türkiye'yi sert bir şekilde eleştiren raporları ile tanınan Macar kökenli Avrupa Parlamenteri Kati Piri'den devraldı.



Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu üyesi Nacho Sanchez Amor, 19 Eylül'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de görevlerinden ihraç edilen belediye başkanlarına değindi. Sanchez Amor, "Türkiye'de vatandaşlar tarafından seçilen belediye başkanları hiç bir yasal süreç izlenmeden görevlerinden ihraç edildiler...Türk ceza sisteminin siyasi eleştirileri susturmak için kullanıldığı açık ve net. Bütün gruplar Türkiye'de olup bitenler konusunda endişeli. Süreç yok, hakim yok, garanti yok. Bu bir partizan dayanışma meselesi değil, Türkiye'de yerel demokrasiyi savunmayı amaçlıyoruz. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki çalışma mekanizmalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.