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AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu (AP), Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünün kötüye doğru gittiğine yönelik karar tasarısını kabul etti.
Avrupa Parlamentosu (AP), Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünün kötüye doğru gittiğine yönelik karar tasarısını kabul etti.
Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, "Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünde kötüye gidiş olduğuna dair karar tasarısı", 178 "hayır" oyuna karşın 446 "evet" oyuyla onaylandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:57
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