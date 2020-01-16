AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti - Son Dakika
Son Dakika Dünya AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti - Son Dakika Dünya

AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünün kötüye doğru gittiğine yönelik karar tasarısını kabul etti.

AP: Polonya ve Macaristan hukukun üstünlüğünde geriye gitti, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünün kötüye doğru gittiğine yönelik karar tasarısını kabul etti.


Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, "Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünde kötüye gidiş olduğuna dair karar tasarısı", 178 "hayır" oyuna karşın 446 "evet" oyuyla onaylandı.

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Macaristan, Polonya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:57 
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