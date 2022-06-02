AP Raportörü Amor: "Hdp'ye Yönelik Siyasi Yasak, Türkiye Demokrasisi İçin Telafi Edilemez Bir Darbe Olur" - Son Dakika
Üye Girişi

AP Raportörü Amor: "Hdp'ye Yönelik Siyasi Yasak, Türkiye Demokrasisi İçin Telafi Edilemez Bir Darbe Olur"

02.06.2022 16:42
AP Raportörü Amor: "Hdp'ye Yönelik Siyasi Yasak, Türkiye Demokrasisi İçin Telafi Edilemez Bir Darbe Olur"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüştü. Amor, “HDP’ye yönelik siyasi yasak, Türkiye demokrasisi için telafi edilemez bir darbe olur” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüştü. Amor, "HDP'ye yönelik siyasi yasak, Türkiye demokrasisi için telafi edilemez bir darbe olur" dedi.

AP Türkiye Raportörü Amor, HDP Eş Genel Başkanı Sancar, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ile Avrupa Parlamentosu'nda bir araya geldi. Amor, görüşmeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy ile görüştüğüme çok memnun oldum. Türkiye'deki mevcut siyasi durum ve HDP'ye yönelik baskıları etraflı bir şekilde ele aldık. HDP'ye yönelik siyasi yasak, Türkiye demokrasisi için telafi edilemez bir darbe olur."

YORUMLAR
500
HDP'li Taşdemir: 'Gürbulak Sınır Kapısı, ticaretiyle değil sorunlarıyla gündemde' HDP'li Taşdemir: 'Gürbulak Sınır Kapısı, ticaretiyle değil sorunlarıyla gündemde' Buldan: Siyasi Hikayesi Tükenmiş Bir İktidarın Son Çaresi Baskıyı, Zulmü ve Hukuksuzlukları Büyütmektir Buldan: Siyasi Hikayesi Tükenmiş Bir İktidarın Son Çaresi Baskıyı, Zulmü ve Hukuksuzlukları Büyütmektir
Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP Raportörü Amor: 'Hdp'ye Yönelik Siyasi Yasak, Türkiye Demokrasisi İçin Telafi Edilemez Bir Darbe Olur' - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:59:13. #1.11#
SON DAKİKA: AP Raportörü Amor: "Hdp'ye Yönelik Siyasi Yasak, Türkiye Demokrasisi İçin Telafi Edilemez Bir Darbe Olur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement