AP Raportörü Sanchez'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AP Raportörü Sanchez'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika

AP Raportörü Sanchez'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki Açıklaması

6 saat önce

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz." açıklamasında bulundu.

AP Raportörü Sanchez'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki Açıklaması, System.String[]

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz." açıklamasında bulundu.

Sanchez, Twitter'dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, AP'deki Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunun altını çizen Sanchez, "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söyleminin Brüksel'de yeri yok." ifadelerini kullandı.

AP'de Türkiye karşıtı provokasyon

Brüksel'deki AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ardından milletvekili Lagos, kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak, büyük bir provokasyona imza atmıştı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak, bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söylemişti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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