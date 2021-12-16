AP, Rusya'nın insan hakları savunucuları ve Ukrayna'ya yönelik eylemlerini kınadı - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'yı, Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı ve ülkesindeki insan hakları savunucularına uyguladığı baskılar nedeniyle kınadı.

AP Genel Kurulu Rusya ile ilgili iki oturum düzenledi. Oturumlarda vekiller, 548 evet, 69 hayır oyu ile Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağını kınadı ve Moskova yönetiminin güçlerini çekmesini, komşu ülkeyi tehdit etmemesini istedi.

Parlamentodan konuyla ilgili yapılan açıklamada, askeri yığınağın Avrupa güvenliğine yönelik bir tehdit ve Batı'dan siyasi "taviz koparma" aracı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yeni yaptırım paketinin olası bir işgalin planlanmasında yer alan Rus subayları, "Rusya Devlet Başkanı ve ailesinin yörüngesindeki yakın çevre ve oligarkları"nın yanı sıra onların AB'deki finansal ve fiziksel varlıklarının dondurulmasını, seyahat yasaklarını, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasını, Rus ekonomisi için önemli olan sektörlerin hedeflenmesini ve ülkenin istihbarat servislerinin finansmanının kesintiye uğramasını da içermesi gerektiği kaydedildi.

Bir diğer karar tasarısı da 569 evet, 46 hayır oyu ile Rusya'nın sivil topluma yönelik eylemleriyle ilgili olarak kabul edildi.

Buna göre, Parlamento, Rus makamlarının ülkenin en büyük ve en eski insan hakları örgütlerinden Memorial İnsan Hakları Merkezini kapatmaya yönelik eylemlerini kınadı.

Kararda, AB'nin Memorial'ın hukuka aykırı olarak bastırılmasında ve üyelerine karşı yargı süreçlerinde yer alan Rus yetkililere yaptırım uygulaması istendi.