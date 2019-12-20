AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi - Son Dakika

AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP) ziyaretçi olarak girişlerini dahi yasakladığı eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalan özerk hükümeti üyesi Antoni Comin'e mazbatalarını verdi.

AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) ziyaretçi olarak girişlerini dahi yasakladığı eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalan özerk hükümeti üyesi Antoni Comin'e mazbatalarını verdi.

Puigdemont ve Comin, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu Binası'na giderek milletvekili seçildikten 7 ay sonra mazbatalarını aldı.

AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Adalet Divanı'nın (ECJ) eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri Oriol Junqueras hakkında verdiği "dokunulmazlık" kararının ardından, Puigdemont ve Comin'in durumunun tekrar görüşülmesini talep etmişti.

Bunun ardından, Puigdemont ve Comin'e mayıs ayında gerçekleşen AP seçimlerinin ardından uygulanan giriş yasağı kaldırılarak, mazbataları verildi.

Puigdemont ve Comin Belçika'da

Katalonya'da 2017 yılındaki yasa dışı bağımsızlık referandumu ve ardından Katalonya Özerk Parlamentosu'nun tek taraflı bağımsızlık kararından sonra İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Puigdemont ve Comin, 26 Mayıs'ta yapılan AP seçimlerinde parlamenter seçilmiş ancak haklarında ulusal tutuklama kararı olmasından dolayı mazbatalarını alamamışlardı. Eski AP Başkanı Antonio Tajani, ikilinin AP Binası'na girişini de yasaklamıştı.

Dün çıkan Junqueras'ın "dokunulmazlık" kararından hemen bir gün sonra EJC'ye başvuran Puigdemont ve Comin, benzer durumda oldukları gerekçesiyle aynı hakların kendilerine de tanınmasını istedi.

EJC de geçen temmuz ayında aldığı, Puigdemont ve Comin'in AP oturumlarını bir parlamenter olarak takip etmelerini yasaklayan ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Hükümet, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var

Son Dakika Haberleri
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
22:44 Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
22:43 İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı - Son Dakika
22:38 Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı - Son Dakika
22:37 Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:48:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AP seçimlerden 7 ay sonra Katalan siyasetçilere mazbatalarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]