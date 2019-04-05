AP Seçimleri'ne Doğru: Katalanlar 'Bağımsızlığı'; Fransızlar İse 'Ekonomik Durumu' Tartışıy…
1 saat önce
Euronews AB seçimleri dolayısıyla İspayan'nın Barselona kentine gitti.
Euronews AB
seçimleri dolayısıyla İspayan'nın Barselona
kentine gitti. Katalanlar bağımsızlık konusunda bölünmüş durumda, bunun sandığa nasıl yansıyacağı tartışılıyor. Daha sonra Fransa
'ya geçen Euronews, aylardır hükümet karşıtı protestolar yapan Sarı Yeleklilere mikrofon uzattı…
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:26 Kaynak: Youtube
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