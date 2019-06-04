Son Dakika Haberleri: AP seçimlerinde Yeşiller tarihi bir başarı elde etti: Türkiye'de Yeşillerin durumu ne?
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AP seçimlerinde Yeşiller tarihi bir başarı elde etti: Türkiye'de Yeşillerin durumu ne?

1 saat önce

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin Türkiye’ye dair hedefleri neler? Siyasetlerini hangi iddialar üzerinden yürütüyorlar ve neyin savunuculuğunu yapıyorlar?

AP seçimlerinde Yeşiller tarihi bir başarı elde etti: Türkiye'de Yeşillerin durumu ne?, System.String[]
Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkede 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yeşillerin gösterdiği başarı çevreci grupların verdiği mücadelenin bir sonucu olarak gösterildi.

Merkez sağ ve sol partiler oy kaybederken aşırı sağ ve Yeşillerin yükselişi şaşırtıcı oldu
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:23 
Dünya
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