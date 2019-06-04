AP seçimlerinde Yeşiller tarihi bir başarı elde etti: Türkiye'de Yeşillerin durumu ne?
1 saat önce
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin Türkiye’ye dair hedefleri neler? Siyasetlerini hangi iddialar üzerinden yürütüyorlar ve neyin savunuculuğunu yapıyorlar?
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:23
'ne (AB
) üye 28 ülkede 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yeşillerin gösterdiği başarı çevreci grupların verdiği mücadelenin bir sonucu olarak gösterildi. Merkez
sağ ve sol partiler oy kaybederken aşırı sağ ve Yeşillerin yükselişi şaşırtıcı oldu
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