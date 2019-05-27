AP seçimlerinden 'değişim talebi' çıktı
1 saat önce
AB'nin geleceğini yakından ilgilendiren Avrupa Parlamentosu seçimleri, merkez partilerin geleneksel hakimiyetini sona erdirdi.
AB'nin geleceğini yakından ilgilendiren Avrupa Parlamentosu seçimleri, merkez partilerin geleneksel hakimiyetini sona erdirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:38
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Liginde
Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı
Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde 3 Türk Kökenli Aday Milletvekili Seçildi
Avrupa Parlamentosu'nda Milletvekili Seçilen 3 Türk Siyasetçi Kimdir?