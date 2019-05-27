Son Dakika Haberleri: AP seçimlerinden 'değişim talebi' çıktı

AP seçimlerinden 'değişim talebi' çıktı

1 saat önce

AB'nin geleceğini yakından ilgilendiren Avrupa Parlamentosu seçimleri, merkez partilerin geleneksel hakimiyetini sona erdirdi.

AP seçimlerinden 'değişim talebi' çıktı, System.String[]
AB'nin geleceğini yakından ilgilendiren Avrupa Parlamentosu seçimleri, merkez partilerin geleneksel hakimiyetini sona erdirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:38 
Ekonomi
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