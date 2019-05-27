Son Dakika Haberleri: AP seçimlerine Belçika'da sağcı partiler damga vurdu

AP seçimlerine Belçika'da sağcı partiler damga vurdu

11 dakika önce

Belçika'da, genel ve bölgesel seçimlerle eş zamanlı gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yeni Flaman İttifakı (N-VA) seçimin kazananı olurken, ırkçı Flaman Menfaati (VB) de oylarını önemli ölçüde artırarak 2'nciliği elde etti.

AP seçimlerine Belçika'da sağcı partiler damga vurdu, System.String[]
Belçika'da, genel ve bölgesel seçimlerle eş zamanlı gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yeni Flaman İttifakı (N-VA) seçimin kazananı olurken, ırkçı Flaman Menfaati (VB) de oylarını önemli ölçüde artırarak 2'nciliği elde etti.
Resmi olmayan sonuçlara göre, federe yapılı Belçika'da Bart de Wever liderliğindeki N-VA'nın oyları 3,4 puan düştü, ancak parti birinci sıradaki yerini korudu.
Oyların yüzde 16,9'unu alan N-VA'yı, yüzde 12,5'lik oy oranıyla ırkçı VB takip etti. Göçmen karşıtı ve aşırı sağ politikalar izleyen VB, bir önceki seçime göre oylarını 3'e katladı.
VB'yi yüzde 9,2 ile Hristiyan Demokratlar (CD&V), yüzde 8,9 ile Flaman Liberaller (Open VLD), yüzde 8,5 ile Sosyalistler (PS), yüzde 8,2 ile Belçika İşçi Partisi (PTB&PVDA) ve yüzde 7,2 ile Liberaller (MR) takip etti.
Flaman ve Valon Yeşiller partileri ise (Ecolo&Groen) toplamda oyların yüzde 15'ini aldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:37 Kaynak: AA
Avrupa, Belçika, Güncel
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