AP seçimlerine doğru: Berlin'de gündem emlak ve mülteci sorunu
5 saat önce
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yaklaşık 400 milyon kişi Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 751 üyesini seçmek için 23-26 Mayıs tarihlerinde seçime gidiyor. euronews ekibi tüm Avrupa'yı dolaştıktan sonra son durağı Almanya'ya gelerek seçimlere sadece birkaç gün kala halkın nabzını bir kez daha tuttu.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:53
(AB
) üyesi 28 ülkede yaklaşık 400 milyon kişi Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 751 üyesini seçmek için 23-26 Mayıs tarihlerinde seçime gidiyor. euronews ekibi Avrupa turunun son durağı Almanya
'ya gelerek seçimlere sadece birkaç gün kala halkın nabzını bir kez daha tuttu.
Almanya Berlin
'deki çekimlerde şehir sakinleri ev bulmanın zorluğundan ve artan emlak fiyatlarından dert yanıyor. Berlin'de son 10 senede ev kiraları 2 kattan daha fazla artış gösterdi. Röportaj yaptığımız bir Berlinli "Bir oda bile bulmanız çok zor. Oldukça da pahalı. Bir daire bulduysanız, bilin ki orada yaşamak için bekleyen daha başka yüzlerce kişi bulunuyor." diyor.
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